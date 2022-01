Logitechin värikkäät POP Keys -näppäimistöt ja Pop Mouse -hiiret saapuvat nyt myyntiin Suomessa

Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkisti viime vuoden loppupuolella erikoisen värikkäät, räätälöitävillä hymiöpainikkeilla varustetut POP Keys -näppäimistöt ja Pop Mouse -hiiret. Nyt nämä tuotteet saapuvat kotimaan markkinoille.

"Logitech POP -oheislaitteet täydentävät omaa yksilöllisyyttämme", kommentoi Logitechin tuotepäällikkö Art O'Gnimh.



"Sekä POP Keys että POP Mouse on luotu ruokkimaan luovuutta ja tuomaan rohkeammin esiin käyttäjän omaa ilmaisuvoimaa."

POP Keys -näppäimistön mukana tulee peräti kahdeksan vaihdettavaa näppäinhattua eri kuvakkein, joista neljä on jo valmiina paikoillaan.Näitä hymiöpainikkeita voidaan helposti räätälöidä omien tottumusten ja mieltymysten mukaisesti tuottamaan juuri haluttu hymiö tai muu emoji. Logitech Options -ohjelmistolla emoji-vaihtoehtojen vaihtaminen sujuu helposti.POP Mouse -hiiressä on myös painike hymiövalikolle.Näppäimistössä on 12 pikatoimintoa, joilla voidaan muun muassa ottaa ruudunkaappauksia, mykistää mikrofoni tai ohjata mediatoistinta.Pienikokoisessa hiiressä on Smartwheel-vierityspainike, joka mahdollistaa nopean selaamisen tai porrastetun vierityksen.Molemmat POP-oheislaitteet voidaan liittää yhtäaikaisesti kolmeen tietokoneeseen joko langattoman Bluetooth-tekniikan tai mukana tulevan Logitech Bolt -vastaanottimen avulla. Logitechille ominaiseen tapaan molemmat vaihtoehdot ovat vähävirtaisia. Näppäimistö toimii kahdella sormiparistolla jopa kolme vuotta ja hiiri toimii yhdellä paristolla jopa kaksi vuotta.Oheislaitteet sopivat käytettäväksi eri käyttöjärjestelmien kanssa.Logitech POP Keys -näppäimistö ja POP Mouse -hiiri tulevat myyntiin tammikuussa 99 ja 49 euron suositushinnoin. Kummastakin laitteesta on saatavilla kolme eri värivaihtoehtoa.Lisätietoa näppäimistöstä saa täältä ja hiirestä täältä Logitechin värikkäiden oheislaitteiden kokoonpanoa voi täydentää esimerkiksi Logitech G435 LIGHTSPEED -pelikuulokkeilla