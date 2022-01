HP esitteli opiskeluun suunniteltuja kestäviä Windows- ja Chrome OS-kannettavia

HP esittelee uuden, kouluympäristöihin suunnitellun HP Fortis -kannettavien malliston. Windowsin osalta mallistoon kuuluvat ProBook Fortis 14" G10, ProBook Fortis 14" G9, Pro x360 Fortis 11" G10 ja Pro x360 Fortis 11" G9 sekä Chrome OS:n osalta Fortis 14" G10 Chromebook ja Fortis 11" G9 Q Chromebook.

HP kertoo, että Fortis-malliston koneet ovat kestäviä. Niissä on vahvistetut USB-C-portit, vahvat kulmat ja kumilistat, jotka estävät kolhuja ja vahvistetut saranat. Lisäksi näppäimistö kestää päälle kaatunutta nestettä.ProBook Fortis 14" G9 ja Pro x360 Fortis 11" G9 sisältävät Intelin Celeron- tai Pentium -suorittimen. Ensimmäisessä näyttö on kooltaan 14 tuumaa ja jälkimmäisen kohdalla koko on 11 tuumaa. Jälkimmäisen näyttö myös taittuu 360 astetta.Näissä koneissa käytetään Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education tai koulukäyttöön suunnattua Windows 11 SE käyttöjärjestelmää. Lisäksi koneisiin saa 4G-yhteyden.ProBook Fortis 14" G10 ja Pro x360 Fortis 11" G10 puolestaan sisältävät Intelin 12. sukupolven Intel i3/i5 -suorittimen, Windows 11 tai Windows 11 Pro Education -käyttöjärjestelmän sekä HP Wolf Security for Businessin, joka pitää käyttäjän turvassa hakkereilta ja haittaohjelmilta.Fortis 14" G10 Chromebook käyttää Intel-prosessoria ja siihen saa myös 4G-yhden. Laitteessa on 180 astetta taittuva näyttö, 88 asteen laajakuva-HD-kamera ja kaksi mikrofonia. Integroitu HP Privacy Camera tarjoaa mielenrauhaa suojaamalla käyttäjiä urkinnalta.HP Fortis 11" G9 Q Chromebook -mallissa on Snapdragon 7c -prosessori ja myös tähän saa 4G-yhteyden. HP kertoo tämän olevan HP:n kevyin ja ohuin Fortis-malli.Hintatietoja ei Suomen osalta kerrottu, mutta laitteet tulevat saataville kevään aikana.