Halvimmat SSD-levyt Suomessa: teratavu 80 eurolla, 4 teraa 340 euroa.. Halvimmillaan gigatavu maksaa alle 8 senttiä

On jälleen kerran aika tarkistaa Suomen markkinoiden edullisimpien SSD-levyjen hinnat. Edellisestä katsauksestamme onkin kulunut jo puoli vuotta, jona aikana hintataso on päässyt elämään tietyissä kokoluokissa varsin merkittävästi.

240 gigatavun SSD-levyt

480 gigatavun SSD-levyt, SATA -liitännällä

480 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä

960 gigatavun SSD-levyt

960 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä

2 teratavun SSD-levyt, SATA-liitännällä

2 teratavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä

Poimintoja isommista SSD-levyistä

Isoin muutos tällä kertaa listallamme on se, että lopetamme nyt kokonaan 120 gigatavun kokoisten SSD-levyjen hintatasojen seuraamisen. Tätä kirjoittaessa halvimmat 120GB SSD-levyt maksavat Suomessa noin 20-25 euroa ja vastaavasti edullisimmat 240 gigatavun levyt maksavat 25-30 euroa, joten noin viiden euron hintaeron takia ei puolta pienemmän SSD-levyn hankkimisessa ole käytännössä mitään mieltä.Mielenkiintoinen havainto on se, että puolessa vuodessa NVMe -levyjen hinnat ovat painuneet käytännössä samalle tasolle kuin perinteisten SATA-liitäntää käyttävien levyjen hinnat. Jotta ymmärtäisi näiden eron, kannattaa tutustua oppaaseemme liitäntöjen ja kytkentätapojen merkityksestä SSD-levyihin ja niiden nopeuksiin Lyhyesti sanottuna: jos emolevylläsi vain on m.2/PCIe -paikkoja vapaana, kannattaa nykyisin hankkia NVMe -levy, sillä ne maksavat saman kuin hitaampaa liitäntääkin käyttävät levyt.Isoa hintojen tippumista ei pienemmissä kokoluokissa juuri ole nähty puolessa vuodessa tuon NVMe -levyjen hinnan laskemisen lisäksi. Mutta noin teratavun kokoluokassa ollaan päädytty nyt siihen tasoon, että käytännössä kaikkien valmistajien edullisemmat 960 gigatavun SSD-levyt maksavat nyt alle 100 euroa.Lisäksi todella isoissa levyissä hinnat ovat nyt liukumassa mukavasti alaspäin. Maininnan ansaitsee mm. Samsungin 4 teratavun levy, joka irtoaa nyt noin 340 eurolla Halvimman SSD-levyn tittelin-kisassamme vie kuitenkin tällä kertaa. Hintaa gigatavulle kyseisellä levyllä tulee vain 7,99 senttiä - ja kyseessä on oikea NVMe -levy!Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle