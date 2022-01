Logitech julkaisi sisällöntuottajille suunnatun edullisen kuvausvalon

Logitech julkaisi Twitch-striimaajille tai vaikkapa videopuheluihin sopivan Litra Glow -valaisimen.

Litra Glow on pienikokoinen LED-valaisin ja sen voi asettaa vaikkapa näytön yläreunaan jalustan avulla. Litra Glow voidaan kiinnittää myös tavalliseen kamerajalustaan.Kuvausvalossa käytetään Logitechin TrueSoft-tekniikaa, jonka myötä väritarkkuuden luvataan olevan elokuvatasoa ja ihonsävyt pysyvät luonnollisina. Logitechin mukaan Litra Glow sopii kokopäiväiseen käyttöön.Litra Glow saa virtaa USB-C -liitännän kautta. Se tukee Logitechin G HUB -ohjelmaa, jonka avulla voi hallita muun muassa kirkkautta, värilämpötilaa ja virran kytkemistä.Litra Glow haastaa esimerkiksi Elgaton Key -valaisimen. Logitechin valaisin on hinnaltaan 69 euroa, kun taas Elgaton ratkaisu maksaa noin 200 euroa. Litra Glow on tosin kooltaan pienempi.Logitechin valaisin tulee saataville tammikuun aikana.Lisätietoja saa täältä