Logitechin Signature M650-hiiret huomioivat kämmenten kokoerot ja sopivat myös vasenkätisille

Tietokoneen oheislaitteiden valmistaja Logitech julkaisi uudenlaisen hiirimalliston kahdella kokovaihtoehdolla, kolmella värillä ja vasenkätisten mallilla.

"Tietotyötä tekee maailmanlaajuisesti yli miljardi työntekijää. Noin puolella näistä ei ole käytössä hiirtä lainkaan tai parhaimmillaankin vain perustason langallinen hiiri", toteaa Logitechin tuotepäällikkö Art O'Gnimh.



"Signature M650 -hiiret tarjoavat luotettavan ja laadukkaan Logitech-kokemuksen, joka tehostaa tuottavuutta helpottamalla ja nopeuttamalla työtä."

Langattomasti toimivat Signature M650- ja Signature M650 for Business -hiiret ottavat huomioon sekä kämmenten eri koot että vasenkätiset tietokoneen käyttäjät. Uuden malliston hiiristä on saatavana kaksi eri kokoa. Lisäksi malliston vasenkätisille suunnattu hiiri tuo kätevät peukalopainikkeet myös vasemmalla kädellä hiirtä käyttäville.Logitech kertoo hiirien olevan käytössä hiljaisia. Hiiret ovat jopa 90 prosenttia hiljaisempia kuin esimerkiksi Logitech M185 -hiiri. Tämä on saavutettu Signature M650- ja hieman isommassa Logitech Signature M650 L -hiiressä -SilentTouch-teknologiaa, jonka ansiosta painallukset ovat lähes täysin äänettömiä.SmartWheel-vierityspyörä tuo työhön sekä nopeutta että tarkkuutta.. Kaksitoimista vierityspyörää voi käyttää hurjasti rullaten, jolloin tuhannet rivit voidaan kelata sekunneissa. Vaihtoehtoisesti vierityspyörän tarkalla porrastuksella rivit ja sivut ovat selattavissa tarkasti halliten.Hiiret ovat yhteensopivia Windows-, macOS-, Linux-, Chrome OS-, iPadOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa. Langaton yhteys voidaan muodostaa joko Bluetooth Low Energy -yhteydellä tai mukana tulevalla Logi Bolt -vastaanottimella. Hiirien painikkeiden toimintaa voi hallita Logitech Options+ -ohjelmalla.Hiiret eivät tue esimerkiksi Logitech MX Anywhere 3 -hiiren tapaan Easy-Switch- ja Flow-tekniikoita, joilla voi vaihtaa eri laitteiden välillä yhteyttä nopeasti.Logitech Signature M650 -hiiret ovat saatavana valkoisena, grafiitinmustana ja vaaleanpunaisena. Hiiret toimivat yhdellä AA-sormiparistolla jopa kahden vuotta.Logitech Signature M650-, Logitech Signature M650 L- ja Logitech Signature M650 for Business -hiiret tulevat myyntiin tammikuussa 49 euron suositushinnoin.Lisätietoa saa täältä