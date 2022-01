Näitä tietokoneita ostettiin eniten Suomessa vuonna 2021

DNA ja Elisa ovat julkaisseet tietoja myydyimmistä tietokoneista vuoden 2021 osalta. Myös käytettyjä koneita myyvä Taitonetti julkaisi oman listan.

DNA:n viimeisen neljänneksen myydyimmät tietokoneet 2021

1. Asus C403NA Chromebook 14" (Chromebook)

2. Lenovo Yoga S7 13.3" (Windows)

3. Asus Vivobook 14" (Windows)

4. Acer Swift 1 14" (Windows)

5. Acer Nitro 5 15,6" (Windows)

6. Acer Swift 3 (Windows)

7. Acer Chromebook 314 14" (Chromebook)

8. Samsung Galaxy Chromebook go 14" (Chromebook)

9. Asus ROG Strix GL10 -pelipöytäkone (Windows)

10. Asus E410KA 14" (Windows)

11. Asus TUF Dash 15.6" (Windows)

12. ASUS E210MA 11.6" (Windows)

13. HP Laptop 15s 15,6" (Windows)

14. Lenovo Legion 5 15.6" (Windows)

15. HP 240 G8 14" (Windows)

DNA:n vuoden myydyimmät tietokoneet 2021

1. MacBook Air 13" (2020) (MacOS)

2. Asus C523 Chromebook 15.6" (Chromebook)

3. Asus Vivobook 14" (Windows)

4. Acer Chromebook 314 14" (Chromebook)

5. Lenovo Yoga S7 14" (Windows)

6. Lenovo Flex 5 14" (Windows)

7. Lenovo Ideapad 3 14" (Windows)

8. Acer Swift 1 14" (Windows)

9. Asus Vivobook 15" (Windows)

10. Asus TUF Gaming 15,6" (Windows)

11. Lenovo Chromebook 14" (Chromebook)

12. Asus ZenBook 14 14" (Windows)

13. MacBook Pro 13" (2020) (MacOS)

14. Asus E410 14" (Windows)

15. Samsung Galaxy Chromebook go 14" (Chromebook)

Elisan myydyimmät kannettavat tietokoneet 2021

1. Apple MacBook Air M1 13" (MacOS)

2. Acer Swift 1 14" (Windows)

3. Acer Chromebook 14" (Chromebook)

4. Acer Chromebook 15.6" (Chromebook)

5. HP Laptop 14" (Windows)

6. Lenovo Yoga S7 14" (Windows)

7. Lenovo Chromebook IP 3 14" (Chromebook)

8. Acer Nitro 5 15,6" (Windows)

9. Lenovo Ideapad 3 14" (Windows)

10. Lenovo Flex 5 14" (Windows)

Taitonetin käytettyjen kannettavien myydyimmät mallit 2021

1. HP Elitebook 840 G3

2. HP Elitebook 820 G3

3. HP Elitebook 840 G2

4. Fujitsu Lifebook E746

5. Lenovo ThinkPad T470s

6. HP ProBook 640

7. Lenovo ThinkPad T460s

8. HP ProBook 430

9. HP Elitebook 820 G2

10. Lenovo ThinkPad T460

Sekä DNA:lla että Elisalla myydyin kannettava oli 13-tuumainen M1-sirun MacBook Air. Muuten näiden kahden osalta listalta löytyy Chrome OS -käyttöjärjestelmän Chromebookeja sekä Windows-koneita.DNA:n toiseksi myydyin kone oli 15,6-tuumainen Asus C523 Chromebook ja kolmantena Asuksen Windows-kone Vivobook 14". Elisalla toisena on Acer Swift 1 14" Windows-kone ja kolmantena Acer Chromebook 14".Taitonetin valikoima eroa muista, sillä listan on vallannut lähinnä HP. Esimerkiksi listan kolme ensimmäistä konetta on HP:n malleja. Taitonetin mukaan koneita ostettiin tasaisesti sekä koti- että työkäyttöön. Muun muassa lukiot ostivat käytettyjä koneita Taitonetin kautta.