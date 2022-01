Samsungin Odyssey Ark on suuri kaareva näyttö, jota voi käyttää myös pystyasennossa

Samsung julkisti tämän vuoden CES -tapahtumassa Odyssey Ark -näytön, joka on myös kaareva ja kooltaan peräti 55-tuumainen. julkisti tämän vuoden CES -tapahtumassa kaarevan Odyssey Neo G8 -pelinäytön lisäksi-näytön, joka on myös kaareva ja kooltaan peräti 55-tuumainen.

Tämän ison näytön erikoisuus on mahdollisuus kääntää se pystyyn, jolloin näyttö kaartuu pään yli.Samsung ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa paljastanut suuremmin tietoja uutuudesta, mutta se on tulossa markkinoille joskus vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla.Kooltaan näyttö on siis 55-tuumainen ja siinä käytetään 16:9-kuvasuhdetta. Resoluutio on 4K. Väreistä ja valaistuksesta vastaavat Quantum Dot -tekniikka ja Mini LED -taustavalaistus. Näytön kaverina on langaton säädin, jolla voi hallita esimerkiksi käyttöliittymää.Esimerkiksi BooredAtWorkin YouTube-videolta selviää muutamia näytön ominaisuuksia. Pelatessa voi käyttää vain osaa näytöstä 16:9-kuvasuhteella tai näytön alaosaa 32:9-kuvasuhteella. Alaosaa voi vaikkapa käyttää pelaamiseen ja yläosassa toistaa muita juttuja, kuten striimiä.Näytön ollessa pystyasennossa voi laittaa päälle tilan, jonka myötä näyttö jakautuu kolmeen 32-tuumaiseen osioon.