HP julkaisi tyylikkäät Elite Dragonfly Windows- ja Chrome OS -kannettavat

HP julkaisi tämän vuoden CES -tapahtumassa muun muassa uuden version Elite Dragonfly -läppäristä, joka on käytännössä HP:n premium-malli. Windows-version lisäksi esiteltiin myös Chrome OS:ää käyttävä malli.

Elite Dragonfly G3

Elite Dragonfly G3 Natural Silver-värissä

Slate Blue-väri

HP Elite Dragonfly Chromebook

Elite Dragonfly Chromebookin näyttö kääntyy näppäimistön taakse

Ohjauslevy tarjoaa haptisen palautteen

Kyljessä on muun muassa USB-C ja USB-A-liitännät

Elite Dragonfly bisneskannettava on nyt edennyt kolmanteen sukupolveen, johon G3-nimitys viittaa.Kone on kevyt alle 1 kilon painolla, ja tulee saataville tyylikkäissä Slate Blue ja Natural Silver väreissä. Aiemmissa Elite Dragonfly -malleissa on käytetty 16:9-kuvasuhteen näyttöä, joka kääntyy 360 astetta näppäimistön taakse. G3-versio on saanut uudistusta tässä asiassa.Näyttö on kooltaan 13:5 tuumaa ja käyttää nyt 3:2-kuvasuhdetta, mutta ei se ei käänny 360 astetta.Näyttö on saatavilla Full HD+ -tarkkuudella (1920 x 1280) ja jopa 1000 nitin kirkkaudella tai tarkemmalla 3K2K OLED-paneelilla, joka tukee kosketusta, mutta kirkkaus jää 400 nitiin.Korkeamman näytön myötä näppäimistön alapuolella oleva ohjauslevy on suurempi. Näppäimistö kestää roiskeita ja siinä on myös sormenjälkilukija.Näytön yläreunassa on 5 megapikselin kamera, jonka saa peitettyä suojalla. Kone osaa myös tunnistaa erillisellä sensorilla käyttäjän läheisyyden ja näin esimerkiksi sulkea koneen, kun käyttäjä poistuu. HP Presence -videoneuvotteluominaisuuksilla, Bang & Olufsenin äänellä, automaattisella äänenvoimakkuuden säädöllä ja tekoälyn hoitamalla taustamelun poistolla videoneuvottelut onnistuvat myös tilanteissa, joissa puhujan täytyy käyttää maskia.HP Wolf Security for Business puolestaan pitää käyttäjän turvassa hakkereilta ja haittaohjelmilta.Suorituskyvystä vastaa Intelin 12. sukupolven prosessori jopa 32 gigatavun LPDDR5-muistin kera. Tallennustilaa saa enintään 2 teratavua. Liitännät ja yhteydet hoituvat muun muassa USB-C -liitännän (Thunderbolt 4), HDMI 2.0:n, Wifi 6E:n, Bluetooth 5.2:n sekä valinnaisen 5G-yhteyden avulla. Kone tukee myös Tile-paikannusteknologiaa.Chrome OS -käyttöjärjestelmällä toimivat Chromebookit tunnettiin aiemmin edullisista vaihtoehdoista, mutta viime vuosina valmistajat ovat tuoneet tälle osastolle muutosta laadukkaimmilla malleilla.HP:n Elite Dragonfly Chromebook vie omalta osaltaan tätä eteenpäin, ja kyseessä saattaakin olla tämän vuoden laadukkain Chromebook. Yrityskäyttöön julkaistiin myös oma Elite Dragonfly Chromebook Enterprise -versio.Edessä on 13.5-tuumainen 3:2 -kuvasuhteen näyttö. Vaihtoehtona on 1920 x 1280 resoluutio jopa 1000 nitin kirkkaudella tai tarkempi 2256 x 1504 pikselin tarkkuus 400 nitin kirkkaudella. Näyttö on päällystetty Gorilla Glass 3 -lasilla ja näyttö tukee myös HP:n USI Pen G2 -kynää. Näyttö kääntyy näppäimistön taakse.Sisälle on laitettu 12. sukupolven Inteliä, jonka pariksi saa peräti 32 gigatavua LPDDR4x-muistia. Myös tallennustilaa saa 128, 256 tai 512 gigatavua.Näppäimistö on taustavalaistu. Siinä on normaalien Chromebookien näppäinten lisäksi myös painike, joka mykistää mikrofonin. Elite Dragonfly Chromebook on maailman ensimmäinen Chromebook haptisen palautteen ohjauslevyllä. Laitteessa on myös sormenjälkilukija, 5 megapikselin kamera, jonka saa peitettyä suojalla sekä neljän kaiuttimen Audio by Bang & Olufsen ääni.Kylkiin on laitettu 2x USB-C-liitäntää (Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen 2 ja HDMI. Langattomasti data liikkuu Wifi 6E- ja Bluetooth 5-yhteyksillä sekä valinnaisesti myös 5G:n avulla.Kummankaan laitteen osalta ei paljastettu hintatietoja. Laitteet tulevat saataville maaliskuussa ja tarkemmat tiedot julkaistaan lähempänä toimituspäivää.