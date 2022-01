HP julkaisi 4K 144 Hz-pelinäytön PC:lle ja konsoleille

HP on esitellyt CES 2022 -tapahtumassa OMEN by HP -brändin alle uuden OMEN 27u 4K -pelinäytön, joka sopii tietokoneiden lisäksi käytettäväksi myös uuden sukupolven konsoleilla.

OMEN 27u 4K -pelinäyttö on OMENin ensimmäinen näyttö HDMI 2.1 -liitännällä.Tämän myötä näyttö sopii käytettäväksi uuden sukupolven PS5- ja Xbox Series X-konsoleilla, sillä näyttö tukee 4K-tarkkuutta 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on saanut myös VESA DisplayHDR 400 -tuen.IPS-paneelia käyttävä näyttö tarjoaa puolestaan DisplayPort 1.4-liitännän avulla tietokoneille 4K -tarkkuuden 144 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi tuettuna on AMD FreeSync Premium Pro -teknologia. Näyttö tukee 95 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta.HP kertoo näytön tulevan saataville myöhemmin tänä keväänä 699 euron hintalapulla.HP julkaisi CES-messuilla myös useita muita tuotteita. Näiden joukkoon kuuluu muun muassa uudet peliläppärit ja yrityskäyttöön sopivat AMD:n Ryzen -suorittimilla varustetut HP EliteBook 805 G9 -sarjan kannettavat. Kaikki uutuudet näet täältä