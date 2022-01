ROG Flow Z13 -tabletti tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon pelaamiseen

Asuksen pelibrändin alle julkaistiin mielenkiintoinen vaihtoehto pelaajille Windows 11 -tabletin muodossa.

ROG Flow Z13 -tabletilla pelaaminen onnistuu esimerkiksi näppäimistöllä.

Yrityksen mukaan ROG Flow Z13 on maailman tehokkain tabletti. Vain 1.1 kilogramman ja 12 millimetrin paksuiseen laitteeseen on saatu mahdutettua kattavat speksit.Tehoista vastaavat parhaimmillaan 12. sukupolven Intel Core i9-12900H -suoritin ja NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti -näytönohjain. Lisäksi 5200MHz LPDDR5-muistia on jopa 16 gigatavua ja tallennustilaakin on saatavilla jopa yhden teratavun verran.Laitteen jäähdytykseen on myös panostettu. Asus kertoo, että komponentteja on helpompi jäähdyttää, sillä ne sijaitsevat näytön takana, kun perinteisissä pelikannettavissa ne sijaitsevat näppäimistön alla. Laite on myös hiljainen, sillä äänet eivät ylitä 40 desibelin tasoa edes täysillä tehoilla. Kevyemmissä toimissa tuulettimia ei tarvita ollenkaan.Näyttö on kooltaan 13.4-tuumainen 16:10-kuvasuhteella. Vaihtoehdoksi voi valita 4K-tarkkuuden (3840 x 2400) 60 hertsin virkistystaajuudella tai Full HD -tarkkuuden (1920 x 1200) nopeammalla 120 hertsin virkistystaajuudella.Pelaaminen onnistuu laitteella monipuolisesti.Tabletin takana on säädettävä seisontatuki, jolla laite pysyy pystyssä pöydällä. Näin laitteella voi käyttää vaikkapa langatonta peliohjainta tai näppäimistöä. Laitetta voi käyttää myös perinteisen läppärin tyyliin, sillä laitteeseen voi kiinnittää näppäimistön. Lisäksi pelaamista voi tehdä kosketusnäytön avulla.Yhteydet onnistuvat USB-A ja USB-C -liitännöillä. Näillä sen voi yhdistää esimerkiksi ulkoiseen näyttöön.Hintaa tai saatavuutta ei vielä kerrottu. Lisätietoa saa täältä