Lenovo julkaisi erikoisen kannettavan 21:10 -kuvasuhteen päänäytöllä ja 8 tuuman kakkosnäytöllä

Useimmissa kannettavissa on yksi näyttö, mutta Lenovon uutuus sisältää kaksi. Tämä kannettava vie moniajon uudelle tasolle.

Kakkosnäyttöä voi käyttää esimerkiksi kuvankäsittelyyn.

Kyseessä on ThinkBook Plus Gen 3 -kannettava.Tässä koneessa on iso 17,3-tuumainen päänäyttö 21:10-kuvasuhteella. ThinkBook Plus Gen 3:n näyttö on siis leveämpi kuin useimmissa kannettavissa. Leveämmällä näytöllä voi käyttää helpommin kahta sovellusta vierekkäin ja Lenovon mukaan näyttö on hyvä juurikin Windows 11:n Kohdista-asetteluihin.Näytön resoluutio on 3072 x 1440 pikseliä ja se toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus IPS-paneelissa yltää 400 nitiin.8-tuumainen kosketusta tukeva kakkosnäyttö on sijoitettu näppäimistön oikealle puolelle. Siinä on käytössä 800 x 1280 pikselin tarkkuus.Lenovon mukaan tänä pystysuuntainen näyttö sopii monenlaisiin toimiin.Sitä voi käyttää piirtopöydän tavoin yhdessä mukana tulevan kynän kanssa kuvien editointiin. Tietyissä ohjelmissa, kuten Teams, Skype ja Zoom, keskustelun voi laittaa näkymään pienelle näytölle, kun muut näkyvät päänäytöllä. Pienen näytön avulla voi myös tehdä muistiinpanoja tai käyttää sitä laskimena.Kakkosnäytöllä voi myös avata erilaisia ohjelmia nopeasti isommalle näytölle. Lisäksi Lenovon alaisuudessa toimivan Motorolan puhelimen näytön voi peilata kakkosnäytölle, mikäli puhelin tukee Motorolan Ready For -toimintoa.Tekniikan osalta käytössä on 12. sukupolven Intel Core H -suoritin, enintään 32 gigatavua LPDDR5-muistia ja jopa 2 teratavua tallennustilaa. Lisäksi kone sisältää sormenjälkilukijan virtapainikkeessa, taustavalaistun näppäimistön, lasisen tasohiiren, Full HD -kameran fyysisellä sulkimella, Harman/Kardonin kehittämät kaiuttimet.Liitäntöjen osalta on tarjolla HDMI, USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A, kuulokeliitin, Wifi 6E ja Bluetooth 5.1. Mitat ovat 410.0 x 228.7 x 17.9 mm. Painoa koneella on alle 2 kiloa.ThinkBook Plus Gen 3 tulee saataville toukokuussa. Sen hinta alkaa 1399 dollarista.Aiemmin Lenovo julkaisi ThinkPad Z13 ja Z16 kannettavat AMD:n suorittimilla . Kaikki Lenovon CES 2022 -uutuudet näet täältä