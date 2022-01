Lenovo esitteli kaksi uutta AMD:n suorittimella varustettua ThinkPad Z -kannettavaa

Lenovo aloitti CES 2022 -tapahtuman julkaisemalla ThinkPad Z13 ja Z16 kannettavat.

ThinkPad Z13

ThinkPad Z16

Lenovo tekee yhteistyötä AMD:n kanssa. ThinkPad Z13 -kannettavassa käytetään uutta AMD Ryzen 7 PRO -prosessoria, joka on kehitetty juuri tätä konetta varten.Lenovon mukaan prosessori on optimoitu muun muassa äänen ja videon suorituskyvyn osalta ja prosessorin avulla pystytään tarjoamaan parempaa akun kestoa ohjelmissa kuten Teams ja Zoom.Myös ThinkPad Z16:n kohdalla käytetään AMD:n rautaa. Lisäksi tähän koneeseen saa erillisen AMD:n näytönohjaimen, jonka myötä koneessa riittää tehoa sisällön luomiseen ja kevyeen pelaamiseen. Kummassakin on myös Microsoft Pluton -suoritin, joka suojaa Windowsin jo suoritintasolla.ThinkPad Z13:ssa käytetään 13.3-tuumaista OLED-näyttöä 2.8K-resoluutiolla ja kosketuksella. Z16 on puolestaan saanut suuremman 16.0-tuumaisen 4K OLED-näytön. Kummassakin on 16:10-kuvasuhde ja kapeat kehykset.Laitteiden materiaaleina käytetään vegaanista nahkaa ja alumiinia. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa Full HD -kamera, paremmat mikrofonit ja uusi kaksoisnapauttamalla avautuva valikko TrackPoint-painikkeessa, josta voi säätää kameraa ja mikrofonia. Pienemmässä läppärissä on kaksi USB-C (USB4.0) -liitäntää ja suuremmassa kolme sellaista SD-kortinlukijan kera. Kumpikin painaa alle 2 kiloa.Koneet tulevat saataville toukokuussa.