Samsungin Smart Monitor M8 -näyttö on hyödyllinen jopa ilman tietokonetta

Samsung julkaisi julkaisi CES 2022 -messujen alla uusia tietokoneen näyttöjä. Uuden Odyssey Neo G8 -pelinäytön lisäksi julkaistiin Smart Monitor M8 ja UHD Monitor S8.

"Samsungin vuoden 2022 mallisto edustaa näyttöinnovaatioiden seuraavaa sukupolvea ja se vastaa niin pelaajien kuin vaativimpienkin suunnittelijoiden vaatimuksiin. Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa saataville näyttöjä, jotka parantavat käyttäjien kokemusta ja vastaavat erilaisiin käyttötarpeisiin", kertoo Ossi Luoma, Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö.

UHD Monitor S8

Smart Monitor M8 on tuorein lisäys älykkäiden näyttöjen valikoimaan. Aiemmin Samsung on julkistanut Smart Monitor M7 ja M5 -näytöt Vuoden 2022 32-tuumainen Smart Monitor M8 (M80B) on vain 11,4 mm paksu, eli noin 75 % ohuempi kuin edeltäjänsä.Koon ja valkoisen värin puolesta näyttö sopii käytettäväksi monissa tiloissa.Sisältöä voi katsoa 32-tuumaiselta UHD-paneelilta. Se tarjoaa 99 prosentin sRGB-värivalikoiman ja tukee 1,07 miljardia väriä jopa 400 nitin kirkkaudella.Aiempien älykkäiden näyttöjen tapaan Smar Monitor M8 -mallia voi käyttää tietokoneen kanssa tai ilman.Esimerkiksi suoratoistopalveluista voidaan toistaa sisältöä ilman tietokonetta näytölle. Samalla Smart Monitor -näyttö toimii kodin SmartThings-ohjauskeskuksena myös ilman tietokonetta. Ohjaaminen tapahtuu näytön omalla kaukosäätimellä.Samsungin mukaan Smart Monitor M8 on loistava valinta etätyöskentelyyn, sillä mukana tulee magneetilla liitettävä SlimFit Cam -kamera. Näytön sisäänrakennettu videopuhelusovellus tukee suosituimpia puhelusovelluksia, kuten esimerkiksi Google Duo -palvelua.Smart Monitor M8 -mallissa on USB Type-C -portti, joka mahdollistaa 65 W:n latausliitännän.Hintaa tai saatavuutta Samsung ei vielä kertonut.Toinen uutuus on UHD Monitor S8 (S80PB), joka tulee saataville 27- ja 32-tuumaisena.Näyttö on suunnattu etenkin luovaan työhön, joka vaatii tarkkuutta. UHD Monitor S8 tarjoaa jopa 98 prosentin DCI-P3-värivalikoiman. Näyttö on saanut DisplayHDR 600 -sertifikaatin 32-tuumaisen mallin osalta ja DisplayHDR 400 -luokituksen 27-tuumaisen osalta.UHD Monitor S8 on maailman ensimmäinen UL (Underwriter Laboratories) -varmennettu heijastamaton Glare Free -näyttö.Molemmissa kokoluokissa on 90 W:n USB Type-C -lataus ja LAN-portit, jotka auttavat käyttäjiä järjestämään työpisteensä entistä yksinkertaisemmaksi ja lataamaan kannettavia tietokoneita ja mobiililaitteita ilman telakointiasemaa.Näyttöjen jalustat mahdollistavat laajat korkeus-, kierto ja kallistussäädöt sekä tukevat Pivot-kääntöominaisuutta. Näytöt tukevat myös VESA-kiinnitysstandardia.Saatavuutta tai hintaa ei kerrottu näidenkään tuotteiden osalta.