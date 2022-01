Samsung julkaisi kaarevan 4K-näytön 240 hertsin virkistystaajuudella

Samsung julkaisi CES 2022 -messujen alla uuden pelinäytön Odyssey-sarjaan. Odyssey Neo G8 on varustettu erittäin laadukkailla ominaisuuksilla, mutta todennäköisesti myös korkealla hinnalla.

Samsungin mukaan Odyssey Neo G8 32" (G85NB) on maailman ensimmäinen näyttö, jossa on 4K (3840 x 2160) -kuvanlaatu, 1000R-kaarevuus, 240 hertsin virkistystaajuus ja 1 millisekunnin vasteaika (GtG). Kesällä julkistetun Odyssey Neo G9 -mallin tapaan käytössä on Quantum Mini LED -teknologia, jonka myötä näyttö on saanut Quantum HDR 2000 -luokituksen 2000 nitin huippukirkkaudella ja 1000000:1 kontrastisuhteen.Esimerkiksi Tom's Hardware kertoo , että näytössä on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää ja yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä.Samsung ei vielä kertonut uuden näytön saatavuutta tai hintaa. Neo G9 -mallin hinta 2199 euroa, joten Neo G8:n hinta on myös todennäköisesti erittäin korkea.