Acer päivitti Chromebook-mallistoa kolmella vaihtoehdolla

Acer julkisti CES 2022 -tapahtumassa kolme uutta Chromebookia: Chromebook Spin 513 (CP513-2H), Chromebook 315 (CB315-4H/T) ja Chromebook 314 (CB314-3H/T).

Acer Chromebook 315

Kolmikon paras vaihtoehto on Chromebook Spin 513.Tässä käytetään 13,5-tuumaista 3:2 -kuvasuhteen näyttöä 2256 x 1504 pikselin tarkkuudella. Näyttö myös kääntyy taakse, joten tätä Chromebookia voi käyttää erilaisissa asennoissa.Prosessoriksi on valikoitunut MediaTekin Kompanio 1380 ja akkua riittää jopa 10 tunniksi yhdellä latauksella. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi USB-C-liitännät, ylöspäin suunnatut kaiuttimet ja taustavalaistu näppäimistö.Chromebook Spin 513 tulee saataville Euroopassa huhtikuussa. Hinnat alkavat 649 eurosta 4 GB RAM ja 32 gigatavun tallennustilan kohdalla. RAM-muistia on saatavilla jopa 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa jopa 128 gigatavua parhaaseen vaihtoehtoon.Chromebook 315 on suunnattu edulliseksi vaihtoehdoksi työntekoon. Sen lähtöhinta on 399 euroa ja tulee saataville Euroopassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.Laite on varustettu 15,6-tuumaisella Full HD IPS-paneelilla. Vaihtoehdoksi on valittavissa kosketusta tukeva malli. Isomman koon myötä laitteessa on erillinen numeronäppäimistö.Acer kertoo, että laitteen OceanGlass-kosketuslevy on valmistettu meressä olevasta muovijätteestä, mutta sen pitäisi tuntua lasilta.Tehoista vastaa Celeron N4500, N5100 tai N6000 -prosessori. Akkua riittää 10 tunniksi. Liitännöistä löytyy kaksi USB-C-porttia ja muistikortinlukija.Chromebook 314 on muuten vastaavanlainen, mutta sen Full HD -näyttö on pienempi eli 14-tuumainen. Tämän laitteen hinta alkaa 369 eurosta ja se tulee saataville huhtikuussa.Lue myös: Acer julkaisi Chromebook 317 -kannettavan 17,3-tuumaisella näytöllä