Intel tuo Linux-käyttäjille ominaisuuden, josta Windowsilla voi vain haaveilla

Intel on tuomassa Linuxia käyttäville ominaisuuden, josta Windows-maailma saa toistaiseksi ainakin vain haaveilla.

Tietokoneen ytimestä löytyvänin - ja nyttemminn päivittäminen on tähän saakka vaatinut aina tietokoneen uudelleenkäynnistyksen päivittämisen jälkeen. Jatkossa uudelleenkäynnistystä ei siis enää tarvita - Linuxilla.Taustalla on uusittu-ajuri, jonka Intel on kehittänyt. Ajuri osaa päivittää BIOSin / UEFIn täysin ilman tietokoneen käynnistämistä uudelleen. Uuden ajurin huomanneen mukaan ajuri on osa Linux 5.17:aa ja on tarkoitettu Linux-palvelimille.Palvelinkäyttöön tarkoitetun ajurin kohdalla on siis selkeästi jokaisen Linux-jakelun oma asia, päättävätkö ne ottaa uuden ajurin käyttöön myös työpöytäkäyttöön tarkoitettuihin jakeluihin.Sinänsä ominaisuus ei ole pelkästään Linuxille tarkoitettu, vaan se on osa ACPI-virranhallinnan standardia. Joten teoriassa vastaava ratkaisu voitaisiin toteuttaa myös Windowsilla. Mutta Windowsilla tietokoneen uudelleenkäynnistys on varsin tiukkaan juurtunut osa järjestelmän päivittämistä, joten sen kiirehtimisessä tuskin on monellakaan valmistajalla iso hoppu.