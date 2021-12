LG:n DualUp -näytössä on neliömäinen paneeli sisällöntuottajien tarpeisiin

LG julkaisi sisällöntuottajille suunnatun DualUp-näytön (28MQ780) ainutlaatuisella 16:18 -kuvasuhteella.

27,6-tuumainen Nano IPS-paneeli on siis neliömäinen. Resoluutio käyttää nimeä Square Double QHD eli 2560 x 2880. Paneeli kattaa 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja kirkkaus yltää 300 nitiin.LG:n mukaan DualUp -näyttö vastaa kahta 21,5-tuumaista näyttöä. Näytön kerrotaan olevan ihanteellinen esimerkiksi sisällöntuottamiseen ja koodaukseen. LG käyttää esimerkkinä kuvankäsittelyä, jossa muokattava kuva näkyy näytön yläreunassa ja muut toiminnot hyödyntävät näytön alaosaa.LG kertoo tällaisen näytön vähentävän sivulta sivulle suuntautuvia pään liikkeitä ja siten vähentävän niskakipuja. Näytön jalusta kiinnitetään pöydän reunaan, joten jalusta ei vie juurikaan tilaa.Näytön muita ominaisuuksia ovat kaksi HDMI-liitäntää, USB-hubi ja 7W stereokaiuttimet.Hinta- tai saatavuustietoja ei vielä kerrottu, mutta ne paljastetaan CES 2021 -messuilla 4. tammikuuta.LG esitteli samalla myös perinteisen-näytön. Nano IPS-paneeli on kooltaan 32-tuumainen ja siinä käytetään 16:9-kuvasuhteella 4K-resoluutiota (3840 x 2160).Näyttö on saanut DisplayHDR 400 -sertifikaatin. Mukana tulee irrotettava itsekalibroiva anturi, joka pitää huolen, että värisävyt pysyvät tarkkoina.Ennen CES 2022 -messuja LG esitteli myös tehokkaan pelikannettavan