LG:n ensimmäinen pelikannettava on varustettu tehokkailla komponenteilla

LG:ltä on nähty aiemmin kannettavia tietokoneita, mutta ne ovat suunnattu lähinnä työntekoon. Tänään yhtiö laajentaa tehokkaisiin kannettaviin julkaisemalla ensimmäisen pelikannettavansa, joka kantaa nimeä UltraGear 17G90Q.

Tästä koneesta ei pitäisi suorituskyky loppua ihan heti kesken, sillä laite on varustettu 11. sukupolven Intel Core H -sarjan prosessorilla ja Nvidian GeForce RTX 3080 Max-Q -näytönohjaimella. RAM-käyttömuistia on 16 tai 32 gigatavua ja sisäistä M.2 SSD-tallennustilaa jopa teratavun verran.Pelaamista ajatellen kooltaan 17-tuumainen IPS-näyttö toimii yhden millisekunnin vasteajalla ja 300 hertsin virkistystaajuudella Full HD -resoluutiolla (1920 x 1080). Näyttö kattaa 99 prosenttia sRGB -väriavaruudesta.17G90Q:ssä käytetään alumiinista koteloa, jonka paksuus on 21,4 millimetriä ja painoa laitteella on alle 2,7 kilogrammaa.Näppäimistössä on RGB-valaistus, jota voi mukauttaa jokaisen painikkeen kohdalla erikseen. Virtapainike toimii myös sormenjälkilukijana. Laitteessa on myös Full HD -webkamera kahdella mikrofonilla sekä neljä kappaletta 2W kaiutinta.Liitäntöjen osalta löytyy HDMI, 3x USB-C, 2x USB-A, RJ45, DC ja microSD-muistikorttipaikka.Ohjelmistoon on lisätty LG UltraGear Studio, jonka avulla käyttäjät voivat muokata pelaamiseen liittyviä vaihtoehtoja ja seurata erilaisia suorituskykytietoja.LG kertoo, että UltraGear 17G90Q tulee saatavilla ensimmäisenä Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa alkuvuodesta 2022. Hintatietoja ei vielä paljastettu.LG esittelee lisää UltraGear-tuotteita CES 2022 -tapahtumassa 4. tammikuuta