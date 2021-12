Gigantilla maanantaina tarjouksessa Samsungin 27 tuuman pelinäyttö - hinta 299 euroa

Gigantilla on tasaisin väliajoin jokin tuote alennuksessa niin sanottuna hintapommi-tarjouksena. Tämä yleensä tarkoittaa hyvää tarjousta.

Tällä kertaa alennuksessa on Samsungin Odyssey G5 S27G500 -pelinäyttö.Sitä myydään Gigantilla maanantaina 20.12. klo 10.00 alkaen 299 eurolla. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan viime aikoina tätä näyttöä on myyty 439 eurolla Gigantin tarjous on voimassa Gigantti-klubilaisille netissä ja Vantaan, Espoon ja Helsingin myymälöissä alkaen maanantaina 20.12. klo 10. Tarjous on rajoitettu 300 kappaleen erään.Gigantin tarjouksen näet tästä Kooltaan näyttö on 27-tuumainen. Siinä käytetään IPS-paneelia 2560 x 1440 tarkkuudella ja 165 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 350 nitiin.Jalusta tukee kallistusta, kääntöä, kiertoa ja korkeudensäätöä. Lisäksi sen voi irrottaa ja käyttää muuta jalustaa VESA 100x100 -kiinnityksen myötä. Liitännöistä löytyvät HDMI, DisplayPort ja USB-A.