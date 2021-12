MSI julkaisi 28-tuumaisen Optix MAG281URF -näytön 4K-resoluutiolla ja 144 hertsin virkistystaajuudella

MSI:n uusi Optix MAG281URF tarjoaa 4K-resoluutiota nopealla 144 hertsin virkistystaajuudella.

Kooltaan uusi näyttö on 27,9-tuumainen. Näytössä käytetään IPS-paneelia 16:9-kuvasuhteella. Virkistystaajuus yltää 144 hertsiin ja tarkkuus on 4K-tasolla (3820 x 2160). Kirkkaus yltää parhaimmillaan 400 nitiin. Näyttö kattaa 95% DCI-P3-väriavaruudesta ja 124% sRGB-väriavaruudesta.Näyttö on varustettu kahdella HDMI 2.1 -liitännällä, joten se sopii PC:n lisäksi käytettäväksi uusien PS5- ja Xbox Series X -konsoleiden kanssa. Lisäksi yhdistäminen onnistuu DisplayPort 1.4-liitännällä.Yksi Optix MAG281URF -näytön ominaisuuksista on Less Blue Light Premium, joka vähentää sinistä valoa ilman vaikutusta kuvanlaatuun. Näytössä on myös KVM-kytkin, joka mahdollistaa saman hiiren ja näppäimistön käytön eri laitteiden kanssa näytön välityksellä.Hintaa tai saatavuutta ei ole kerrottu. Lisätietoa saa täältä