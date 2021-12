Päivän diili: pienempään käteen sopiva Razer Viper Mini -pelihiiri maksaa nyt alle 20 euroa

Razerin pienempään käteen sopivaa pelihiirtä myydään nyt erittäin edullisella hinnalla.

Päivän diili

Kyseessä on, jota saa nyt 19,95 eurolla . Tämä on alin hinta, jolla hiirtä on myyty. Normaalisti hiiren hinta on noin 35 euroa.Viper Mini on kooltaan 118.3 mm x 53.5 mm x 38.3 mm ja painoa löytyy vain 61 grammaa. Hiiressä käytetään optista sensoria (8500 DPI) ja klikkaukset tapahtuvat optisilla hiirikytkimillä. Lisäksi hiiressä käytetään kevyttä Speedflex -johtoa ja hiirestä löytyy RGB-valaistus.Tarjous löytyy Gigantilta. Se on voimassa 19.12. asti.