Päivän diili: Cooler Masterin matalaprofiilisen näppäimistön saa nyt 59,90 eurolla

Cooler Masterin matalaprofiilista 60% mekaanista näppäimistöä saa nyt reilulla alella.

Päivän diili

Cooler Master SK622 -näppäimistöä myydään nyt 59,90 eurolla , kun normaalisti tämän näppäimistön hinta on noin 98 euroa.Kooltaan tämä näppäimistö on 60% eli siitä on jätetty pois numeronäppäimet. Näppäimistössä käytetään matalaprofiilisia TTC Blue -kytkimiä. Näppäimistössä RGB-valaistus ja sitä voi käyttää langattomasti.Näppäimistö on saatavilla mustana tai valkoisena.Tarjous löytyy Jimm'siltä.