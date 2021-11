ViewSonic julkisti mobiilikäyttöön sopivan kannettavan pelinäytön

ViewSonic julkaisi uuden julkaisi uuden kannettavan lisänäytön , VX1755. Yhtiön mukaan tämä näyttö on suunniteltu pelikäyttöön ja käytettäväksi yhdessä mobiililaitteiden, tietokoneiden ja konsoleiden kanssa.

VX1755 on kooltaan 17,2-tuumainen. Siinä käytetään IPS-paneelia, Full HD -tarkkuutta (1920 x 1080) sekä 144 hertsin virkistystaajuutta 4 ms:n vasteajalla ja AMD FreeSync Premium -tuella.Paksuutta näytöllä on 15,3 millimetriä ja painoa on puolestaan juuri alle yhden kilon. Kolmelta sivulta kehykset ovat kapeat. Laite sisältää jalustan, joka pitää näyttöä pysty- tai vaaka-asennossa. Lisäksi näytössä on integroidut stereokaiuttimet.Tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen yhdistäminen tapahtuu kahden USB-C-liitännän tai mini-HDMI-liitännän avulla. Lisänä on myös kuulokeliitäntä.Hintaa on 299 dollaria eli noin 260 euroa.