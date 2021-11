Logitech G ja Shroud julkaisivat yhteistyössä G303 -pelihiiren

Logitech ja striimaajana sekä ammattipelaajana tunnettu Michael "Shroud" Grzesiek julkaisivat yhteistyössä uusitun version suositusta Logitech G303 -pelihiirestä. Oheislaitteiden valmistajaja striimaajana sekä ammattipelaajana tunnettu Michael "Shroud" Grzesiek julkaisivat yhteistyössä uusitun version suositusta Logitech G303 -pelihiirestä.

"Unelmistani tuli totta, kun sain mahdollisuuden suunnitella pelihiiren Logitechin kanssa. Logitech G303 on kaikkien aikojen suosikkihiireni ja käytimme sitä inspiraationa luodessamme täydellisen hiiren", shroud kommentoi. "Yhteistyö Logitech G:n kanssa oli uskomaton kokemus ja olen todella ylpeä valmiista tuotteesta. Olen innoissani tuodessamme tämän fanieni saataville."

Logitech G303 Shroud Edition -pelihiiri on päivitetty vastaamaan Shroudin vaatimuksia ja mieltymyksiä.Tämä näkyy ja tuntuu hiiren keskeisissä ominaisuuksissa, kuten hiiren muotoilussa, pinnoitteessa, painossa ja monissa yksityiskohdissa.Hiiri painaa 75 grammaa. Uusitussa hiiressä päivitettiin muotoilua ja tuntumaa sekä sijoiteltiin painikkeet uudella tavalla. Lisäksi hiiressä on läpikuultavat sivupaneelit, joista näkee hiiren sisälle.Hiiressä käytetään HERO 25K -anturia sekä langatonta Lightspeed -tekniikkaa. Ladattava pelihiiri toimii jopa 145 tuntia täydellä latauksella. Shroudin toiveesta hiireen on saatu myös USB-C -liitäntä, jonka kautta hiiri ladataan.Logitech G303 Shroud Edition -pelihiiri tulee myyntiin välittömästi 129 euron suositushintaan Lisätietoa saa täältä