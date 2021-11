AGON by AOC laajentaa kilpapelaajille suunnattua AGON PRO -mallistoaan kolmella näytöllä

AG274QXM, AG274UXP ja AG274QG. Kaikki näistä ovat kooltaan 27". AGON by AOC -tuotemerkin alle on julkaistu kolme uutta kilpapelaajille suunnattua AGON PRO -malliston näyttöä:ja. Kaikki näistä ovat kooltaan 27".

AG274UXP

AG274QXM on varustettu Mini LED -taustavalotekniikalla ja nopealla QHD-tarkkuuksisella (2560 x 1440) IPS-paneelilla. Sen DisplayHDR 1000 -tekniikassa on 576 himmennysaluetta, jotka jakavat näytön taustavalon eri alueisiin, joiden kirkkaustaso voi vaihdella kuvan vaatimuksien mukaan.Virkistystaajuus yltää 170 hertsiin. GtG-vasteaika on yhden millisekunnin luokkaa. Näytössä on myös G-SYNC-yhteensopivuus.AG274UXP käyttää 4K-tarkkuutta (3840 x 2160) ja 144 hertsin virkistystaajuutta Nano IPS-paneelin kera. Väritarkka näyttö tukee myös DisplayHDR 600:aa ja on G-SYNC-yhteensopiva.AG274QG:ssä on G-SYNC ULTIMATE -tekniikka sekä nopea IPS-paneeli QHD-tarkkuudella (2560 x 1440) ja 240 hertsin virkistystaajuudella.Kaikissa malleissa on kaksi viiden watin stereokaiutinta sekä 120 millimetrin korkeussäädettävä jalusta. Lisäksi liitännöistä löytyy muun muassa neliporttinen USB 3.2 -keskitin, joka helpottaa erilaisten oheislaitteiden käyttämistä.Kolmikosta AG274QXM on tullut jo saataville 1049 euron suositushinnalla.AG274UXP ja AG274QG tulevat myyntiin helmikuussa 2022. Kummankin suositushinta on 999 euroa.