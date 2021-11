Huaweilta uusi 27-tuumainen näyttö 165 hertsin virkistystaajuudella - hinta 399 euroa

Huawei MateView GT 27" -pelinäytöllä. julkaisi kesäkuussa MateView ja pelikäyttöön sopivan MateView GT näytön , ja toi nämä myöhemmin myyntiin myös Suomessa. Sarjaa on nyt laajennettu-pelinäytöllä.

Huawei MateView GT 27" on 27-tuumainen kaareva näyttö (1500R), jonka kuvasuhde on 16:9 ja tarkkuus 2 560 x 1 440 pikseliä. Kirkkaus yltää 350 nitiin ja virkistystaajuus 165 hertsiin.Liitäntöjen osalta löytyvät HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 ja USB Type-C -latausliitäntä.Jalustassa kallistus ja korkeussäätö. Lisäksi näytössä on VESA 100 x 100 -kiinnistys.Huawei MateView GT 27" on nyt saatavilla Suomessa, mutta osalla jälleenmyyjistä tuotetta ei vielä ole varastossa. Näytön suositushinta on 399 euroa Aiemmin julkaistun 34-tuumaisen Huawei MateView GT -näytön suositushinta on integroidun soundbar-kaiuttimen kanssa 599 euroa ja ilman soundbaria 549 euroa . Ammattilaiskäyttöön sopivan 28-tuumaisen MateView -näytön hinta on puolestaan 699 euroa