Asus tuo Vivobook Pro 14X/16X OLED -kannettavat myyntiin Suomessa

Asus on tiedottanut tuovansa OLED-näytölliset Vivobook Pro 14X OLED (M/N7400) ja Vivobook Pro 16X OLED (M/N7600) -kannettavat myyntiin Suomessa. Kyseiset kannettavat julkaistiin syyskuussa on tiedottanut tuovansa OLED-näytölliset(M/N7400) ja(M/N7600) -kannettavat myyntiin Suomessa. Kyseiset kannettavat julkaistiin syyskuussa yhdessä muiden OLED-mallien kanssa

Kannettavista löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja kokoonpanojen suhteen. Hinnat alkavat 1449 eurosta ja yltävät 1949 euroon.Prosessorin osalta on saatavilla parhaimmillaan Intel Core i7-11370H tai AMD Ryzen 5900HX. Näytönohjaimena toimii parhaassa mallissa GeForce RTX 3050. 14X OLED -mallissa on RAM-muistia 16 gigatavua, kun taas 16X OLED -mallissa sitä on 16 tai 32 gigatavua.Tallennustilaa on kummassakin 512 gigatavua tai yhden teratavun verran.Koneet eroavat eniten näytön osalta.14X OLED -kannettavassa on 14-tuumainen 2.8K OLED-näyttö 100% DCI-P3 -väriavaruudella ja VESA DisplayHDR 600 True Black -sertifikaatilla.16X OLED on puolestaan kooltaan 16-tuumainen ja sen tarkkuus on korkeampi eli 4K-tasoa. Tuettuna on 100% DCI-P3 -väriavaruus ja DisplayHDR 500 True Black -sertifikaatti.Liitännät ovat kummassakin samat: USB 3.2 Gen 2 Type-C (Thunderbolt 4, Intel), USB 3.2 Gen1 Type-C (AMD), USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI, audioliitäntä ja MicroSD-kortinlukija. Kummassakin on myös ASUS DialPad, jota voi hyödyntää neljän Adobe-ohjelman kanssa; Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic ja After Effects.