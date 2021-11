Singles' Day -tarjous: Samsungin 32-tuumainen 4K-näyttö 269 eurolla

Singles' Day -tarjouspäivä ei tänä vuonna näytä olevan kovinkaan erikoinen, mutta muutamia hyviäkin tarjouksia löytyy. Yksi niistä on tarjous Samsungin näytöstä.

Päivän diili

Samsung LS32A706NWUXEN -näyttö myydään nyt 269 eurolla , kun normaalisti kyseistä näyttö myydään 369 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla tätä näyttöä on myyty.Näyttö on kooltaan 32-tuumainen ja siinä käytetään VA-paneelia. Tarkkuus yltää 4K-tasolle (3840 x 2160). Virkistystaajuus on 60 hertsiä.Liitäntöjen osalta löytyvät HDMI ja DisplayPort 1.2. Jalusta tukee kallistusta ja näytössä on myös VESA 100 x 100 -kiinnitys.Kaikki Singles' Day -tarjoukset näet kätevästi esimerkiksi tältä Hintaoppaan sivuilta Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 14.11. asti.