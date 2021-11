Microsoft julkaisi koulukäyttöön suunnatun Windows 11 SE -käyttöjärjestelmäversion

Windows 11 saapui vasta hiljattain. Nyt siitä on esitelty uusi Windows 11 SE -versio, joka on suunnattu koulukäyttöön. Samalla Microsoft julkaisi edullisen Surface Laptop SE -kannettavan tällä versiolla. saapui vasta hiljattain. Nyt siitä on esitelty uusi-versio, joka on suunnattu koulukäyttöön. Samalla Microsoft julkaisi edullisen Surface Laptop SE -kannettavan tällä versiolla.

Windows 11 SE

Surface Laptop SE

Windows 11 SE on suunniteltu tarjoamaan helpon ja häiriöistä vapaan ympäristön opettajille sekä oppilaille. Microsoftin mukaan SE ei tarkoita oikeastaan mitään, mutta sen voi ajatella tarkoittavan "School Edition" tai "Student Edition".Käytännössä tämä on Microsoftin vastine Googlen ChromeOS -käyttöjärjestelmälle, joka on suosittu kouluissa.SE-versiossa ei ole Windows Store -kauppaa, joten käyttäjät eivät pysty asentamaan kolmannen osapuolen ohjelmia. Muutama poikkeus kuitenkin löytyy, sillä laitteisiin voi asentaa vaikkapa Chromen ja Zoomin.Versio sisältää valmiina Microsoft Office -ohjelmia, kuten Wordin ja Excelin. Näitä voi käyttää ilman nettiyhteyttä ja kun nettiyhteys on taas saatavilla, tiedot synkronoidaan automaattisesti OneDrive-pilvipalveluun.Lisäksi SE-versiossa on rajoitettu ikkunanhallinta kahteen rinnakkaiseen ikkunaan ja ohjelmat käynnistyvät automaattisesti koko ruudun tilaan.Windows 11 -käyttöjärjestelmästä on saatavilla myös S mode -tila, jota käytetään mm. Microsoftin Surface Go 3 -kannettavassa . Tämä tila sallii sovellukset vain Microsoft Storesta ja edellyttää Microsoft Edgen käyttämistä suojattua selausta varten. Tästä tilasta voi myös poistua, mutta palaaminen ei enää onnistua.Windows 11 SE -versiota ei voi vaihtaa muihin versioihin.SE-laitteita ei tule suoraan myyntiin kauppoihin, vaan niitä myydään lähinnä suoraan oppilaitoksille. Ensimmäiset Windows 11 SE -laitteet tulevat saatavilla jo pian, mutta enimmäkseen niitä nähdään vuoden 2022 tammikuussa BETT-tapahtuman yhteydessä.Samalla Microsoft esitteli edullisen Surface Laptop SE -mallin, joka käyttää Windows 11 SE -versiota. Hintaa tällä koneella on vain 249 dollaria.Se on varustettu 11,6-tuumaisella näytöllä, jossa on 1366 x 768 pikselin resoluutio. RAM-muistia on 4 tai 8 gigatavua ja suorituskyvystä vastaa Intelin Celeron N4020 tai N4120 prosessori. eMMC-tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua.Laitteessa on USB-C- ja USB-A-liitäntä sekä kuulokeliitäntä. Muita ominaisuuksia ovat 720p-kamera, kaiuttimet, mikrofoni, Bluetooth 5.0 LE, Wifi. Akunkeston luvataan yltävän jopa 16 tuntiin.