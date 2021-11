Valvelta ikäviä uutisia: Steam Deckin toimitukset viivästyvät kahdella kuukaudella

Valve esitteli heinäkuussa kannettavan Steam Deck -laitteen , jonka avulla on mahdollista pelata PC-pelejä. Tuolloin Valve ilmoitti ensimmäisten laitteiden saapuvan kuluttajien käsiin vielä tämän vuoden lopulla, mutta nyt asiaan on tullut valitettavia muutoksia.

Steam Deck näyttää saapuvan huhtikuu-kesäkuu 2022 aikana.

"Teimme parhaamme tilanteessa, jossa globaalit toimitusketjut ovat pysähdyksissä. Materiaalipulan vuoksi emme saa komponentteja, joten alkuperäinen julkistuspäivä on mahdoton toteuttaa", kertoo Valve viestissään.

Valve kertoo nettisivuillaan, että Steam Deckin toimitukset viivästyvät kahdella kuukaudella. Arvioiden mukaan ensimmäisten laitteiden toimitukset voidaan aloittaa vuoden 2022 helmikuussa.Valve kertoo, että tämä on varausjonon uusi alku, joten paikat säilyvät jonossa, mutta aikataulu siirtyy.Allekirjoittaneella arvioitu saapumisaika siirtyi vuoden 2022 alkupuolelta nyt muotoon huhtikuu-kesäkuu 2022. Oman aikataulun näkee Steam Deckin kauppasivulta.Syy viivästymiseen löytyy materiaalipulasta.Sisänsä materiaalipula ei yllätä, sillä se on vaikuttanut moniin muihinkin tuotteisiin. Esimerkiksi näytönohjaimien ja konsoleiden toimitukset ovat viivästyneet. Myös puhelimien kohdalla on nähty vastaavaa.