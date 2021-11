Päivän diili: 32-tuumainen 240Hz kaareva pelinäyttö 299 eurolla!

Kaarevat ja isot pelinäytöt jyräävät pelaajien pöydille vauhdilla. Tuotantomäärien kasvaessa ovat myös hinnat lähteneet reippaaseen laskuun, joka tietysti hemmottelee kuluttajan kukkaroa oikein kunnolla. Tietysti syytäkin on, kun näytönohjainten hinnat ovat samaan aikaan pilvissä..

Tällä kertaa hintatutkaamme osuikaareva 32-tuumainen pelinäyttö, joka tarjoaa hulppean 240 Hz virkistystaajuuden.on maksanut aiemmin noin 400 euroa, mutta nyt sen saisi tarjouksella 299 eurolla , säästöä siis pyöreät sata euroa viikon takaisiin hintoihin nähden.Näytön kuvasuhde on perinteinen 16:9, resoluutiona FullHD, paneelina on VA-paneeli ja virkistystaajuus aiemminkin todettu 240 Hz. Liitäntöjen osalta löytyy kaksi kappaletta HDMI 2.0 -sisääntuloa sekä DisplayPort v1.2 -sisääntulo. Kaarevuusarvo on 1800R ja näyttö tukee AMD FreeSync Premium -tekniikkaa.Tarjous löytyy täältä:Kuten tavallista, emme tiedä kauanko tarjous on voimassa tai paljonko jälleenmyyjällä on tuotetta varastossa, joten kannattaa toimia nopeasti, jos näyttö kiinnostaa.