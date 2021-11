Asus laajentaa OLED-kannettavien valikoimaa Vivobook 13 Slate OLED -mallilla

Asus Vivobook 13 Slate OLED -mallilla. Hiljattain julkaisi useita OLED-näytöllä varustettuja kannettavia tietokoneita . Valikoimaa laajennetaan nyt-mallilla.

Kyseessä ei ole ihan perinteinen läppäri, vaan 13,3-tuumainen OLED-näyttö on irrotettavissa näppäimistöstä.Tämä mahdollistaa monipuolisemman käytön. Pelkkää näyttöä on helpompi kantaa ja katsella vaikkapa elokuvia yhdessä neljän kaiuttimen järjestelmän kanssa. Lisäksi näyttö tukee kosketusta ja 4096 kosketuspisteen Asus Pen 2.0 -kynää.Laitteen sisällä on Intel Pentium Silver N6000 -suoritin, 4 tai 8 gigatavua LPDDR4X-muistia ja 128 gigatavun eMMC tai 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD tallennustila.Liitännän onnistuvat kahden USB-C (3.2 Gen 2) liitännän, kuulokeliitännän ja muistikorttipaikan avulla. Tuettuna ovat myös Wifi 6 ja Bluetooth 5.2. Laitteen akku tukee 65W latausta. Kone painaa alle yhden kilon.Käyttöjärjestelmänä toimii tietenkin tuore Windows 11 Vivobook 13 Slate OLED tulee saataville Suomessa joulukuussa, mutta hintatietoja ei vielä kerrottu.