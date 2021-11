Razer julkaisi työntekoon suunnatun hiiren ja näppäimistön

Enimmäkseen pelaajille suunnatuista oheislaitteista tunnettu Razer on laajentanut tuottavaan työhön soveltuvaa valikoimaansa.

Viime vuonna Razer julkaisi Pro Click -hiiren, Pro Type -näppäimistön ja Pro Glide -hiirimaton . Nyt julkaistuja uusia tuotteita ovat Pro Click Mini -hiiri, Pro Type Ultra -näppäimistö ja Pro Glide XXL -hiirimatto.Pro Click Mini on pienikokoinen langaton hiiri. Se on suunniteltu mahtumaan helposti kaikenlaisiin reppuihin ja laukkuihin. Mitoiksi on ilmoitettu 100.2 x 62.7 x 34.1 mm ja painoa on yhden AA-pariston kanssa 88 grammaa tai kahden AA-pariston kanssa 111 grammaa.Toimistotyötä ajatellen hiiren painikkeet ovat hiljaiset ja niille luvataan 15 miljoonan klikkauksen kesto. Pohjassa on Razer 5G Advanced Optical Sensor 12 000 DPI:n tarkkuudella.Painikkeita hiiressä on yhteensä 7 kappaletta. Hiiren rulla pyörii esimerkiksi Logitechin MX Master 3 -hiiren rullan tapaan joko vapaasti tai porrastetusti.Bluetooth-yhteyden avulla hiiren voi yhdistää kolmeen eri laitteeseen ja neljänteen yhdistäminen onnistuu 2,4 GHz:n yhteydellä. Paristojen avulla virtaa riittää parhaimmillaan 725 tunniksi.Pro Click Mini on saatavilla heti 89,99 euron suositushinnalla.Pro Type Ultra -näppäimistössä käytetään Razerin keltaisia kytkimiä, jotka ovat lineaariset ja hiljaiset. Kestävyydeksi luvataan 80 miljoonan klikkauksen kesto. Valkoisessa näppäimistössä on valkoinen taustavalaistus.Myös näppäimistö voidaan yhdistää neljään laitteeseen samanaikaisesti ja vaihdella näiden välillä. Lisäksi lataus ja langallinen käyttö onnistuu USB-C-liitännän avulla.Hintaa näppäimistöllä on 169,99 euroa ja saataville se tulee myöhemmin tämän kuun aikana.Pro Glide XXL -hiirimatto on nimensä mukaisesti iso hiirimatto. Se on mitoiltaan 940 x 410 x 3 mm. Matto on päällystetty mikrokudotulla kangaspinnalla.Matto on saatavilla heti 34,99 euron hinnalla.