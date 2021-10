Samsung tuo One UI -käyttöliittymän myös Windows-koneille

Samsung on kertonut tuovansa Samsungin älypuhelimista tutun One UI:n myös Samsungin Windows 11 -kannettaville. Kannettavilla käyttöliittymä on saanut nimekseen One UI Book 4.

Tietokoneen One UI:n myötä Samsungin ohjelmien ulkonäkö muuttuu pitkälti samanlaiseksi puhelimien vastaavan kanssa. Samsungin mukaan muutokset helpottavat käyttöä eri laitteilla.Uusittu suunnittelu näkyy mm. Samsung Notesissa, Samsung Galleryssa ja Samsungin asetuksissa. Esimerkiksi valikkoasettelu on uusittu ja Galleryn kohdalla löytyy tuki tummalle teemalle.One UI Book 4 tulee saataville Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book ja Galaxy Book Odyssey koneille.