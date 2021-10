Intel julkaisi 12. sukupolven Intel Core -prosessorit

Intel julkaisi 12. sukupolven Intel Core Alder Lake -suorittimet, jonka kärjessä on i9-12900K. Tätä suoritinta Intel kutsuu maailman parhaana peliprosessorina.

Alkuun sarja koostuu kuudesta prosessorista, mutta 12. sukupolveen tulee kuulumaan yhteensä 60 erilaista prosessoria. Näitä tullaan käyttämään niin ohuissa kannettavissa kuin tehokkaissa pelikoneissa.i9-12900K -prosessori sisältää 16 ydintä ja 24 säiettä, joiden avulla kellotaajuus yltää jopa 5.2 GHz lukemaan. Ytimistä 8 on P-ytimiä (Performance-cores) ja 8 E-ytimiä (Efficient-cores).Intelin mukaan i9-12900K tarjoaa edellisen sukupolven i9- 11900K -suorittimeen verratessa 25 prosenttia parempaa FPS-lukemaa Troy: A Total War Saga -pelissä ja jopa 23 prosenttia suurempaa lukemaa Far Cry 6:ssa.Muita esiteltyjä prosessoreita ovat i7-12700K (8 P-ydintä ja 4 E-ydintä) ja i5-12600K (6P + 4E). Näitä kolmesta prosessorista on saatavilla myös KF-versiot, jotka eivät sisällä integroitua Intel UHD Graphics 770 -grafiikkaohjainta.Uusissa prosessoreissa hyödynnetään Intel Thread Director -tekniikkaa, jonka kerrotaan parantavan suorituskykyä yhteensopivilla käyttöjärjestelmillä. Etenkin Windows 11:n kohdalla käyttäjien pitäisi nähdä selvää parannusta.Muita uudistuksia ovat esimerkiksi tuet DDR5-4800-muisteille ja 16 PCI Express 5.0 -väylälle.Alder Lake -prosessorit käyttävät Z690 -piirisarjaa ja LGA 1700 -kantaa.Uudet prosessorit ovat ennakkotilattavissa heti ja niiden toimitukset aloitetaan 4. marraskuuta.