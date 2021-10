Samsungin Galaxy Book -kannettavan ostajalle tarjotaan kaupan päälle Galaxy Buds Live -kuulokkeita

Samsung houkuttelee ostamaan Galaxy Book -kannettavaa tietokonetta kaupanpäällisellä.

Samsung Galaxy Book tai Chromebook –tietokoneen ostajien on mahdollista lunastaa ilmaiseksi mustat Galaxy Buds Live -langattomat kuulokkeet. Kyseisten kuulokkeiden arvoksi kerrotaan 169 euroa, mutta niitä saa myös edullisemmalla hinnalla.Samsung toi juuri 5G-datayhteydellä varustetun Galaxy Book Pro 360 5G -kannettavan tietokoneen myyntiin Suomessa . Esimerkiksi siis tämän mallin ostajat saavat kuulokkeet kaupan päälle.Kampanja käynnistyi 18.10.2021 ja se on voimassa 14.11.2021 saakka. Tarjous on voimassa useilla jälleenmyyjillä.Lisätietoa kampanjasta ja kuulokkeiden saamisesta saa täältä