Corsair julkisti kolme näytöllä varustettua nestejäähdytintä prosessorille

Corsair esitteli Elite-sarjaan kolme LCD-näytöllä varustettua AIO-nestejäähdytintä: H100i ELITE LCD, H150i ELITE LCD ja H170i ELITE LCD.

Erikoisuus on 2.1-tuumainen IPS LCD-näyttö 480 x 480 resoluutiolla, johon voi laittaa esittämään vaikkapa tietokoneen lämpötiloja erilaisille tyyleillä ja teemoilla. Lisäksi siihen voi laittaa minkä tahansa kuvan tai GIFin.Näytön ympärillä on RGB-valaistus, jota voi hallita Corsairin ohjelmistolla.H100i ELITE LCD on kooltaan 240 mm ja siinä on kaksi 120 mm:n tuuletinta. H150i ELITE LCD on kooltaan 360 mm ja siinä on kolme 120 mm:n tuuletinta. H170i ELITE LCD on puolestaan kooltaan 420 mm ja siinä on kolme 140 mm:n tuuletinta.Jokaisessa mallissa käytetään uusia ML RGB ELITE -tuulettimia, joita voi ostaa myös erikseen.Jäähdyttimet tukevat seuraavia suoritinkantoja: LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 ja sTRX4.Uutuudet tulevat saataville välittömästi. Hinnat alkavat noin 250 eurosta.