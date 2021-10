Tässä ovat uusien MacBook Pro -mallien Suomen hinnat

Apple julkaisi julkaisi uudet versiot tehokäyttäjien MacBook Pro -malleistaan lokakuun 18. päivä. Samalla paljastettiin myös Suomen hinnat uusille malleille.

Edullisempi, 14-tuumainen MacBook Pro maksaa Suomessa halvimmillaan 2349 euroa. Edullisimmassa mallissa on tarjolla uusi-suoritin, 16 gigatavua käyttömuistia sekä 512 gigatavua SSD-tallennustilaa.14-tuumaisen mallin hinnat nousevat nopeasti ylöspäin, kun muistin määrää tai tallennustilaa kasvattaa. Toimitusten luvataan alkavan Suomeenkin jo 25.10.2021.Vastaavasti 16-tuumaisten MacBook Pro -mallien hinnat alkavat 2849 eurosta. Perusmallissa käyttömuistia on 16 gigatavua, tallennustilaa SSD-levyllä 512 gigatavua ja suorittimena toimii M1 Pro. Kallein malli 16-tuumaisesta MacBook Prosta puolestaan maksaa jo hulppeat 3949 euroa. Rahalle saa vastinetta vieläkin tehokkaamman-suorittimen muodossa. Lisäksi käyttömuistia on tarjolla 32 gigatavuia ja SSD:llä on kokoa teratavun verran. Kaikissa 16-tuuman malleissa on tarjolla 140W pikalaturi.16-tuumaisten mallien osalta toimitukset alkavat 25.10, jos valittuna on M1 Pro -suoritinta käyttävä versio. M1 Max -mallien osalta Apple lupaa toimitukset 3-4 viikon päähän eli marraskuun alkupuoliskolle.