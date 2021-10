Valve helpottaa Steam Deckillä toimivien pelien löytämistä arvioinnilla ja merkillä

Steam Deck tuo tietokoneella toimivan Steam-kirjaston kannettavaan muotoon. Kaikki pelit eivät välttämättä pyöri oikein tällä uudella laitteella, joten toimivien pelien löytämiseksi Valve on luonut uuden järjestelmän, joka kertoo, miten pelit toimivat Steam Deckissä. tuo tietokoneella toimivan Steam-kirjaston kannettavaan muotoon. Kaikki pelit eivät välttämättä pyöri oikein tällä uudella laitteella, joten toimivien pelien löytämiseksi Valve on luonut uuden järjestelmän, joka kertoo, miten pelit toimivat Steam Deckissä.

Järjestelmässä on neljä eri luokkaa, jotka kertovat yhteensopivuuden.Toimivat pelit kuuluvat luokkaan vahvistettu ja ne saavat vihreän merkin. Keltaisella merkillä varustetut pelit ovat pelattavissa, mutta vaativat käyttäjältä säätämistä eli käyttäjän tulee ehkä määritellä asetuksia manuaalisesti.Ei tuettu puolestaan kertoo, että eli ei toimi Deckissä, koska se ei ole yhteensopiva Protonin tai tiettyjen laitteisto-osien kanssa. Neljäs vaihtoehto on tuntematon, joka tarkoittaa, että pelille ei ole vielä tehty yhteensopivuuden arviointiprosessia.Vahvistettu Deckille -merkinnän saavuttamiseksi pelin tulee täyttää neljä kriteeriä. Pelillä tulee olla täysi ohjaintuki, sen tulisi tukea Steam Deckin oletusresoluutiota (1 280 x 800 tai 1 280 x 720), pelin ei pitäisi näyttää yhteensopivuusvaroituksia ja pelin tulee tukea Protonia, mikäli se ei tue natiivisti Linuxia.Vahvistettu Deckille -merkillä saa parempaa näkyvyyttä Steam Deckillä, sillä Steam-kaupassa on oma välilehti vain Steam Deckissä hyvin toimiville peleille.Muilla välilehdillä näkyvät kaikki pelit.