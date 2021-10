Apple nostaa suorituskyvyn täysin uudelle tasolle näyttöloven omaavilla MacBookeilla

Applen syksyn toinen julkaisutilaisuus keskittyi uusiin MacBook Pro -kannettaviin, jotka käyttävät uusia järjestelmäpiiriä sekä näyttölovea.

Kyllä, Applen kannettavat sisältävät näytöissä nyt iPhoneista tutun näyttöloven. Lovessa on Full HD -tasoinen kamera, mutta ei samaa Face ID -tekniikkaa kuin iPhoneissa. Näppäimistössä on Touch ID -sormenjälkilukija.MacBook Pro on saatavilla 14.2-tuumaisessa ja 16-tuumaisessa koossa. Näyttö, jota Apple kutsuu nimellä Liquid Retina XDR, on saanut nyt myöskin 120 hertsin ProMotion -ominaisuuden sulavampaa käyttöä ajatellen. Lisäksi siinä hyödynnetään iPad Prosta tuttua mini-LED -näyttöteknologiaa. Teknologiassa hyödynnetään suurta määrää pienikokoisia LED-valoja, joiden ansiosta näyttö on kirkkaampi ja tarjoaa paremman kontrastin.14.2-tuumaisessa näytössä on 3024 x 1964 pikselin tarkkuus ja suuremmassa 3456 x 2234 pikselin tarkkuus.Apple on kuunnellut käyttäjiä. Koneiden mukana ei välttämättä tarvitse kuljettaa erillisiä lisäportteja tarjoavia kaapeleita, sillä kylkeen on laitettu hyödyllisiä portteja eli HDMI, kolme Thunderbolt 4 ‑porttia, MagSafe 3 ‑portti sekä SDXC-muistikorttipaikka. Lisäksi Apple on hyljännyt kosketusta hyödyntävän rivin näppäimistön yläpuolelta.Merkittävin kohta uusissa laitteissa on uusi piiri. Apple nostaa suorituskyvyn täysin uudelle tasolle M1 Pro- sekä M1 Max -suorittimilla.M1 Prossa on enintään 10 ydintä. Näistä 8 suoritus­kyky-ydintä ja kaksi tehokkuus­ydintä. Grafiikkapiiri on 16-ytiminen M1 Prossa. Apple kertoo, että M1 Pro on jopa 70 prosenttia tehokkaampi kuin viime vuoden M1 suorituskyvyn osalta ja kaksi kertaa tehokkaampi grafiikan osalta.M1 Prossa on myös 10 ydintä, mutta siinä on peräti 32-ytiminen grafiikkapiiri, joilla se tuottaa jopa 4x parempaa suorituskykyä kuin M1.RAM-muistia on valittavissa jopa 64 gigatavua ja tallennustilaa muhkeat 8 teratavua.Piirin ansiosta laitteiden akunkestot yltävät erinomaiselle tasolle. Applen mukaan 14-tuumainen malli tarjoaa videota toistaessa jopa 17 tuntia käyttöaikaa, kun taas 16-tuumainen yltää jopa 21 tuntiin.Muita ominaisuuksia ovat mm. hifi-tason kuuden kaiuttimen järjestelmä tilaäänellä, kolme suuntaavaa studio­tason mikrofonia, 802.11ax wifi 6 ja Bluetooth 5.0.