Jimm's PC-Store julkisti kolme näyttävää nestejäähdytteistä tietokonetta

Suomen johtava räätälöityjen tietokoneiden valmistaja Jimm's PC-Store on esitellyt kolmea uutta nestejäähdytteistä tietokonetta. Mini Ocean on pieni ja pippurinen, Deep Space puolestaan malliston tehokas järkikone ja Big Chungus V2 on uuden malliston lippulaiva.

"Olemme jo vuosia tehneet räätälöityjä nestejäähdytteisiä tietokoneita ja tarjonneet monipuolisen valikoiman jäähdytystarvikkeita", kommentoi Jimm's PC-Storen toimitusjohtaja Veli "Wellu" Nietula.



"Emme ole aiemmin tehneet omaa nestejäähdytteistä tietokonemallistoa, mutta nyt koemme ajan olevan oikea sellaiselle. Nestejäähdytteisten tietokoneiden kysyntä on lisääntynyt eikä läheskään kaikki sellaista haluavat kaipaa tietokoneen rakentamiseen liittyvää vaivaa ja epävarmuutta toimivuudesta. Tarjoamme osaamisellemme myös takuun, joten epävarmuustekijöitä ei enää ole!"

Big Chungus V2 on rakennettu kooltaan massiiviseen ja näyttävään Big Chungus UNIT -koteloon. Sisällä olevat komponentit ovat hyvin esillä viistokotelon karkaistun lasin myötä. Kotelon molemmat sivut, etupaneeli ja jopa katto ovat hillitysti tummennettua lasia.Sisälle on laitettu tehokas jopa 4,9 gigahertsin kellotaajuuteen ylikellotettava AMD Ryzen 9 5950X -suoritin sekä AMD RX 6900 XT -näytönohjain. Järjestelmä pysyy viileänä näyttävällä Jimm'sin suunnittelemalla nestejäähdytysjärjestelmällä, jossa on hyödynnetty EK Water Blocksin erillisosia.Deep Space koneessa käytetään E-ATX-tornikoteloa, jonka etupaneeli ja vasen kylki ovat karkaistua lasia. Nämä paljastavat Jimm'sin upeasti suunnitteleman nestejäähdytysjärjestelmän.Laitteessa hyödynnetään AMD Ryzen 9 5900X -suoritinta ja NVIDIA RTX 3080 Ti -näytönohjainta.Mini Ocean on lähes kuution muotoinen tehokone, joka on mitoitettu Mini-ITX-koteloon. Etupaneeli ja vasen kylki ovat karkaistua lasia, josta näkee läpi Jimm'sin suunnitteleman nestejäähdytysjärjestelmän. Suorittimena toimii AMD Ryzen 7 5800X -suoritin ja grafiikoista vastaa tehokas NVIDIA RTX 3070 -näytönohjain.Jimm's Liquid Builds - Big Chungus V2, Jimm's Liquid Builds - Deep Space ja Jimm's Liquid Builds - Mini Ocean tulevat saataville tänään 6 999, 6 699 ja 4 799 euron kuluttajahintoihin.Komponenttien saatavuus on maailmalla pitkälti heikkoa, mutta tästä huolimatta Jimm's pyrkii kasaamaan koneet nopeasti eli asiakkaan ei tarvitse odotella sitä kovin kauaa.Jimm's esittelee kyseisiä koneita tänään Jimm's striimivalvojaisissa, joka on katsottavissa YouTubesta klo 19.00 alkaen Mallistoa pääsee ihmettelemään tarkemmin tällä sivulla , jonne tulee lisätietoa striimivalvojaisten yhteydessä.