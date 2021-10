SteelSeriesin uusi Apex 3 TKL -näppäimistö kestää vettä

Tietokoneen oheislaitteita valmistava SteelSeries julkaisi Apex 3 TKL -näppäimistön, jonka erikoisuus on vedenkestävä rakenne.



Apex 3 TKL on saanut IP32 -luokituksen eli se kestää pölyä sekä roiskevettä.



Kyseinen näppäimistö on malliltaan TKL eli siitä on jätetty pois oikealta puolelta numeronäppäimistö. Pienempi koko auttaa pelatessa, sillä hiirelle jää enemmän tilaa.



Näppäimistössä käytetään SteelSeries Whisper-Quiet -kytkimiä eli mekaanisesta näppäimistöstä ei ole kyse. Niiden luvataan kestävän 20 miljoonaa painallusta.



Näppäimistössä on 8 alueen RGB-valaistus. Yläkulmaan on laitettu myös erilliset painikkeet median hallintaan.



Apex 3 TKL on edullinen näppäimistö, sillä hintaa on 54,99 euroa. Se on myös saatavilla pohjoismaisella näppäinasettelulla.





