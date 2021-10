Acerilta hurja läppäri: 3D-näyttö joka ei vaadi laseja, hirviöspeksit, ..

Acer julkisti hiljattain liudan tuoteuutuuksia, mutta yksi tuoteuutuus nousee monella tavalla kaikkien muiden esiteltyjen uutuuksien edelle.

-läppäriä on demottu jo aiemminkin, mutta nyt yhtiö tuo tuotteen vihdoin myyntiin. Uutuuden erikoisuus on sen näyttö, joka tarjoaaläppärin näytölle.Käytännössä siis tarjolla on 3D-näyttö, joka ei vaadi minkäänlaisia erillisiä laseja tai lisälaitteita. 3D-lasien sijasta stereoskooppinen näyttö pohjaa ideansa siihen, että katsojan molemmille silmille tarjoillaan näytöltä eri kuvaa, jotka aivot sitten yhdistävät kolmiulotteiseksi näkymäksi.Stereoskooppisuus toteutetaan Acerin kannettavassa kahden näytön yläreunassa olevan kameran avulla, jotka seuraavat katsojan silmien sijaintia ja liikettä ja mukauttavat näkyvää kuvaa silmien mukaan.Kannettava on suunniteltu tässä vaiheessa 3D-mallinnusta työkseen tekeville. Yhtiön ajatuksena on tarjota 3D-mallinnusta tekeville mahdollisuus tarkkailla malliaan realistisemmin kolmiulotteisessa maailmassa kuin mihin tavallisella näytöllä pystytään.Lisäksi Acer on virittänyt mukaan nipun tekoälytekniikkaa, joka osaa muokata myös 2D-kuvista ja -videoista 3D-näytölle sopivia visualisointeja.Luonnollisesti myös muu rauta on jykevää tasoa: näytön tarkkuus on 4K, suorittimena hyrrää Intelin Core i7, käyttömuistia saa tarvittaessa 64 gigatavun verran, näytönohjaimeksi voi valita GeForce RTX 3080:n ja tallennustilasta huolehtii SSD-levy, jonka koon saa valittua aina 2 teratavuun asti.Toki hintakin on sitten erikoisuuden mukainen: Euroopassa hinnat alkavat 3599 eurosta. SpatialLabs -sarjan kannettavat tulevat Eurooppaan myyntiin joulukuussa 2021, Yhdysvaltoihin vuoden 2022 alussa.