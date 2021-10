AMD julkisti Full HD -pelaamisen sopivan Radeon RX 6600 -näytönohjaimen

AMD on julkaissut uuden Radeon RX 6600 -näytönohjaimen, joka on läheistä sukua on julkaissut uuden-näytönohjaimen, joka on läheistä sukua heinäkuussa julkistetulle RX 6600 XT -kortille

RX 6600 käyttää RDNA 2 -arkkitehtuuria. AMD on varustanut tämän kortin 28 Compute Unit-yksiköllä, 8 gigatavun GDDR6 -muistilla (128-bit) ja 32 Mt Infinity Cache -välimuistilla.Kortin peruskellotaajuus on 1626 MHz ja pelatessa se yltää 2044 MHz:iin ja parhaimmillaan Boost-kellotaajuus on 2491 MHz.Kortin TBP-arvo (Typical Board Power) on 132W, joten koneessa on hyvä olla vähintään 450W virtalähde.RX 6600 on suunniteltu Full HD -pelaamiseen.AMD:n mukaan tällä kortilla saa 142 FPS:n lukemaa Battlefield 5 -pelissä, 91 FPS:n lukemaa Far Cry 6:ssa tai 79 FPS:n lukemaa Assassins Creed Valhalla -pelissä.Suomessa Radeon RX 6600 -näytönohjaimien hinnat alkavat 350 eurosta ja ne tulevat saataville heti. Toki tilanne on saatavuuden osalta heikkoa muiden näytönohjaimien tapaan, joten heikompi saatavuus todennäköisesti nostaa hintoja.Lisätietoa saa täältä