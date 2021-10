Päivän diili: Acerin 24,5-tuumainen Full HD 240 Hz -pelinäyttö 299 eurolla

Acerin korkean virkistystaajuuden pelinäyttöä myydään nyt alennettuun hintaan.

Päivän diili

Acer Predator XB253QGW -pelinäyttöä myydään nyt 299 eurolla , kun viime aikoina kyseistä näyttöä on myyty 419 eurolla. Kyseessä on nyt myös alin hinta, jolla näyttö on myyty.XB253Q on kooltaan 24,5-tuumainen. Siinä käytetään IPS-paneelia, Full HD -tarkkuutta (1920 x 1080) sekä korkeaa 240 hertsin virkistystaajuutta.Liitännät onnistuvat kahden HDMI -portin ja yhden DisplayPortin avulla. Näytön jalusta tukee kääntöä ja korkeudensäätöä, mutta sen voi myöskin irrottaa ja käyttää muunlaista telinettä VESA 100 x 100 -kiinnityksen myötä.Tarjous löytyy Powerilta. Tuotetta saatavilla hyvin.