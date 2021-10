5G-yhteyksillä toimiva Samsung Galaxy Book Pro 360 5G -läppäri on nyt myynnissä Suomessa

"Haluamme vastata nykyaikaisten käyttäjien vaatimuksiin ja siksi olemme todella iloisia voidessamme esitellä Galaxy Book Pro 360 5G -kannettavan tietokoneen, joka mahdollistaa nopean yhteyden liikkuvuudesta tinkimättä", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

"Yksi älypuhelinten tärkeimmistä ominaisuuksista on mobiiliyhteys, jonka olemme nyt tuoneet myös kannettaviin tietokoneisiin. Samsungin uusi Galaxy Book Pro 360 5G yhdistää helppokäyttöisyyden, nopeuden ja keveyden, ja nostaa näin kannettavien tietokoneiden rimaa entistä ylemmäs", Engblom jatkaa.

5G-datayhteyden lisäksi kannettava sisältää 13,3-tuumaisen AMOLED-näytön, Intel Core i7-suorittimen, 16 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavua tallennustilaa.Ominaisuudet on pakattu kevyeen runkoon, sillä laitteella on painoa vain 1,10 kiloa. Laite tukee myöskin Windows 11 -käyttöjärjestelmää, joka tuotiin päivityksenä jo muihin Samsung-kannettaviin Samsung Galaxy Book Pro 360 5G:n suositushinta on 1 749 euroa , ja se on saatavilla valtakunnallisesti valikoiduilta jälleenmyyjiltä tänään 8. lokakuuta alkaen.Galaxy Book Pro 360 5G tekniset tiedot: