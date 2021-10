Opas: Näin asennat Windows 11 heti - vaikka prosessori tai TPM eivät olisi tuettuja

Windows 11 julkaistiin 5.10.2021. Jakelu on kuitenkin porrastettu ja vain osa käyttäjistä saa käyttöjärjestelmän syksyn 2021 aikana. Lisäksi Windows 11 on paljon rajoituksia sen osalta, millaiseen tietokoneeseen sen voi asentaa.

1. Kokeillaan Microsoftin asennusapurilla

2. Ladataan ISO-tiedosto

3. Käynnistetään Windows 11 asennus ISO-tiedostosta

4. Asennetaan Windows 11

5. Valmista!

Oppaassamme neuvomme, miten voit asentaa Windows 11 turvallisesti tietokoneeseesi, vaikka se ei olisi vielä tarjolla Windows Updaten kautta. Opas toimii myös tietokoneille, joiden suoritin ei ole virallisesti tuettujen suoritinten joukossa. Asennus toimii myös, vaikka tietokoneen TPM-turvasiru ei olisi päällä tai olisi liian vanha.Kannattaa aivan ensimmäisenä tarkistaa Windows 10 asetuksista, olisiko Windows 11 saatavilla Windows Updaten kautta. Mikäli se on siellä ladattavissa, kannattaa se asentaa sitä kautta. Mutta alla oleva opas toimii kaikille muille.Aivan ensimmäisenä siirry Microsoftin virallisille Windows 11 -sivuille, jotka löytyvät täältä Sivuilta kannattaa nyt kokeilla käyttää ensimmäisenä-kohtaa, josta voi ladata koneelleen yhteensopivuuden tarkistavan testiohjelman. Napauta sivuilla ylimpänä näkyvää-painiketta ja suorita ladattu ohjelma latauksen jälkeen.Nyt, todennäköisesti asennusohjelma kehottaa lataamaan ja asentamaan-ohjelman. Noudata ohjeita.Nyt on kaksi vaihtoehtoa:, voit edetä ja asentaa Windows 11 samantien. Mutta, jatketaan eteenpäin.Mikäli homma ei onnistunut suorilta, eli tietokoneesi ei ollutkaan yhteensopiva suorittimen tai TPM-turvasirun osalta, palaa takaisin aiemmin avatulle Microsoftin sivulle Rullaa sivua alaspäin kohtaan. Valitse alasvetovalikosta Windows 11 ja paina-painiketta.Nyt, Windows 11 täysi asennustiedosto latautuu tietokoneellesi. Tiedostolla on kokoa noin 4 gigatavua, versiosta riippuen, joten latauksessa saattaa kestää tovi jos toinenkin.Latauksen valmistuttua, etsi ladattu tiedosto Windows 10 resurssienhallinnalla.Nyt, tuplaklikkaa tiedostoa ja sen sisällön pitäisi aueta näkyviin. Tuplaklikkaa esiin aukeavasta tiedostolistasta-tiedostoa ja asennusohjelma käynnistyy.Itse Windows 11 asennus on suoraviivainen tapahtuma, jossa alun jälkeen ei juurikaan kysellä hölmöjä, vaan asennus etenee kuin juna.Tässä kohtaa on. Jos tietokoneesi ei ole täysin yhteensopiva Windows 11 vaatimusten kanssa, asian voi kuitata tässä näkymässä. Painamalla-painiketta kerrot asennusohjelmalle, että haluat asentaa Windows 11 siitä huolimatta, että tietokoneesi ei vastaa aivan sitä, mitä Microsoft siltä haluaisi.Hyväksyttyäsi kohdan, voit edetä asennuksessa painamalla-painiketta.Viimeinen hetki. Tässä vaiheessa asennus alkaa, kun klikkaat nappia. Mitkään tiedot tietokoneellasi eivät katoa tai hajoa asennuksen yhteydessä.Asennuksessa kestää tietokoneesta ja tallennusmediasta riippuen jotain puolen tunnin ja usean tunnin väliltä. Mutta asennusohjelma ei vaadi tässä vaiheessa enää käyttäjän läsnäoloa, mutta huolehdi, että läppäri on laturissa, kun jätät päivityksen raksuttamaan.Ja siinäpä se. Windows 11 on nyt asennettu tietokoneellesi.