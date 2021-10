Tältä näyttää Steam Deck sisältäpäin

Valve julkaisi julkaisi heinäkuussa Steam Deck -pelilaitteen , joka tulee ensimmäisten asiakkaiden saatavilla tämän vuoden lopussa. Ennen saapumista Valve julkaisi videon, jossa käydään läpi, mitä kaikkea laite pitää sisällään.

Videolla näytetään, miten Steam Deck avataan, mutta ennen sitä kehotetaan olla avaamatta laitetta, sillä se voi vahingoittaa konetta pysyvästi. Avaamisessa aiheutunut vahinko ei myöskään kuulu takuun piirin.Varoituksista huolimatta osa käyttäjistä tulee avaamaan laitteen ja heille tästä videosta voi olla myös hyötyä.Videolla näytetään akun irrottaminen, joka on hyvä tehdä ennen muiden osien irrottamista. Videolla poistetaan laitteen ohjaintatti, joka on Valven mukaan helposti irrotettavissa. Samalla tatista huomautetaan, että se on täysin kustomoitu juuri Steam Deckiä varten, joten vaihtaminen vaatii juuri samanlaisen tilalle.Tarjolle on kuitenkin tulossa vaihtosia mm. tateille ja SSD:lle.Myös SSD:n poistaminen näytetään. Tämän kohdalla varoitetaan, että kaupan hyllyltä ostettu SSD saattaa aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi se voi kuluttaa enemmän virtaa tai lyhentää akunkestoa.Ensimmäiset Steam Deckit saapuvat kuluttajille tämän vuoden joulukuussa. Kysyntä on kuitenkin ollut suurta, joten uudet tilaajat joutuvat odottamaan laitetta jopa kesäkuulle asti.