Samsungin kannettaviin tietokoneisiin on nyt asennettavissa Windows 11 -käyttöjärjestelmä

Microsoft aloitti Windows 11 -käyttöjärjestelmän jakelun 5.10. Samsung on nyt omalta osaltaan tiedottanut, että Windows 11 -käyttöjärjestelmä on nyt asennettavissa yhtiön kannettaviin tietokoneisiin. on nyt omalta osaltaan tiedottanut, että Windows 11 -käyttöjärjestelmä on nyt asennettavissa yhtiön kannettaviin tietokoneisiin.

Samsung Galaxy Book S (2020)

Samsung Galaxy Book ION (2020)

Samsung Galaxy Book Flex (2020)

Samsung Galaxy Book Go (2021)

Samsung Galaxy Book (2021)

Samsung Galaxy Book Pro (2021)

Samsung Galaxy Book Pro 360 (2021)

"On ollut todella hienoa palata PC-markkinoille Pohjoismaissa. Viimevuotisen paluumme yksi etu on ehdottomasti se, että suurimmalla osalla Samsungin pohjoismaisista PC-käyttäjistä on käytössään meidän uudemmat koneemme, eli suuri osa asiakkaistamme voi päivittää Windows 11:n", sanoo Rikard Skogberg, Samsung Electronics Nordicin tuotepäällikkö.

Päivitys koskee niitä Samsung-kannettavia, jotka se on tuonut markkinoille vuodesta 2020 alkaen.Samsungin kannettavat tietokonemallit, jotka on julkaistu Pohjoismaissa vuodesta 2020 alkaen:Päivitys onnistuu Windows Updaten kautta, mikäli se on valmis sinun konettasi varten. Näet tilanteen avaamalla Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update.