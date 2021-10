HMD Global julkaisi 229 euron Nokia T20 -tabletin

HMD Global on julkaissut ensimmäisen Nokian brändillä varustetun Nokia T20 -tabletin. Tabletti on heti ennakkomyynnissä Suomessa. Hintaa on Wifi-mallin kohdalla 229 euroa (3/32 Gt) ja LTE-version kohdalla 269 euroa (4/64 Gt).

Edulliseen hintaluokkaan sijoittuva tabletti on saanut eteensä 10,4-tuumaisen LCD-näytön, joka toimii 1200 x 2000 pikselin tarkkuudella ja 400 nitin kirkkaudella.Suorituskyvystä vastaa Unisocin T610 -piiri, jonka parina on 3 tai 4 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 32 tai 64 gigatavua. Virtaa antaa 8200 mAh akku, joka tukee 15 watin latausta. Pakkauksen mukana tosin toimitetaan 10W laturi.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 ja laitteelle luvataan 2 vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä sekä 3 vuotta tietoturvapäivityksiä.Laitteen taakse on laitettu 8 megapikselin kamera ja eteen 5 megapikselin kamera.Muita ominaisuuksia ovat 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, Bluetooth 5.0, Wifi sekä LTE-mallin kohdalla GPS-paikannus.Laitteen paino on noin 470 grammaa. Edestä laite on lasia ja takaa alumiinia. Lisäksi se on saanut IP52-luokituksen.Lisätietoa saa täältä